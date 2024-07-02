Эксперты доказали пользу вина в малых дозах для костей

Ученые и врачи не могут договориться, действительно ли вино обладает полезными свойствами. Так, большинство врачей, особенно наркологов, убеждены, что безопасной дозы спиртного не существует. Поэтому разговоры о пользе вина не более, чем миф.

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Ученые, в свою очередь, убеждены, что компоненты в составе вина могут благотворно сказаться на здоровье сосудов и сердца.

Об этом в очередной раз заявили медицинские эксперты The Drinks Business, которые принимали участие в исследованиях со специалистами из ведущих мировых университетов.

Более того, новое исследование показало, что вино также благотворно воздействует на кости, защищая их от остеопороза. При этом говорить о том, что красное вино обладает лучшими свойствами неправильно, так как исследования продемонстрировали, что положительный эффект от белого и красного вин одинаков.

Правда, подчеркивают специалисты, речь о малых дозах напитка.

Между тем, ранее сообщалось, что вино разжижает кровь и делает стенки сосудов эластичными. Поэтому бокал вина пойдет на пользу людям с болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, напиток помогает укрепить иммунитет благодаря флавоноидам и природным антиоксидантам, снижает кислотность желудка и нормализует его работу. Поэтому вино в малых дозах пойдет на пользу людям с гастритом.

Ранее ученые заявили, что ресвератрол, содержащийся в красном винограде, имеет профилактические свойства против рака, а также участвует в метаболизме глюкозы и жиров в печени. А врачи рассказали, почему не стоит сочетать мясо с красным вином.