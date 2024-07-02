Ученые улучшили методику анализа жидких биопсий для ранней диагностики рака

Ученые из Швейцарии усовершенствовали метод жидкой биопсии для анализа фрагментов ДНК опухоли в крови. Новый метод быстрый, безболезненный и позволяет проводить более персонализированную диагностику и лечение рака.

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Чем раньше обнаружится рак, тем выше шансы на успешное лечение. Для этого онкологи используют биопсию тканей и визуализацию. Новый метод анализа жидкой биопсии проще и быстрее традиционной биопсии. Он позволяет анализировать фрагменты ДНК опухоли, циркулирующие в крови пациента.

По анализу крови врачи могут определить активность и распространение опухоли, подобрав индивидуальное лечение. Исследователи проверили метод на пациентах с радиотерапией, включая больных с вирусом папилломы человека (HPV), который также вызывает рак.

Количество фрагментов ДНК HPV в крови позволило наблюдать за развитием опухолей. У пациентов с раком головы и шеи высокая концентрация ДНК HPV может быть ранним признаком рецидива, который можно лечить иммунотерапией.