США приостановили исследования нового метода лечения рака в РФ

США по своей инициативе остановили исследования новой терапии рака в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн в беседе с РИА Новости.

© nsn.fm

Как отметил ученый, решение американской стороны в целом никак не сказалось на пациентах: в исследования входил очень ограниченный круг людей. По словам Каприна, происходящее дало мощный импульс российской фундаментальной науке.

Академик подчеркнул, что в РФ ведется серьезная работа над созданием отечественных препаратов, в этом направлении уже многое сделано.