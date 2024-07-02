Разработано устройство для восстановления вращательной манжеты плеча

Американские ученые представили новое устройство для лечения разрыва вращательной манжеты плеча. Оно состоит из изогнутого основания и зубцов, имитирующих зубы питона. Зубцы захватывают сухожилия и удерживают их в одном положении, обеспечивая прикрепление сухожилий к кости. Такое устройство может повысить эффективность хирургической операции и позволит избежать повторных травм сухожилия. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Вращательная манжета плечевого сустава состоит из сухожилий и четырех мышц — подлопаточной, надостной, подостной и малой круглой. Они охватывают головку плечевой кости, соединяют ее с лопаткой и обеспечивают стабильность движения в плече. Травма вращательной манжеты — одно из самых распространенных повреждений сухожилий, от которых в основном страдают пожилые люди. Часто разрывы манжеты происходят в месте соединения сухожилия с костью, поэтому лечение этих разрывов происходит хирургическим путем. Даже после операции пациенты не всегда получают здоровое плечо — около 20% молодых людей и 94% пожилых пациентов остаются с неудачным прикреплением сухожилия к кости.

Несмотря на 20 лет развития методов восстановления вращательной манжеты, основная технология остается той же — врачи сшивают две ткани и полагаются на швы, передающие натяжение в местах захвата с высокой нагрузкой. После операции швы могут прорваться через сухожилия в местах повышенного напряжения, что приведет к повторной травме.

Американские ученые решили разработать новый метод лечения разрыва вращательной манжеты. Источником вдохновения для них стал питон, который вцепляется в добычу острыми, загнутыми назад зубами. С помощью компьютерного моделирования и 3D-печати исследователи изучили взаимосвязь между формой зубов и механизмами захвата. Они разработали набор зубцов из биосовместимой смолы на изогнутом основании. Высота зубцов составляет не больше 3 миллиметров, поэтому они не протыкают сухожилия. Основание может быть изготовлено по индивидуальному заказу с помощью 3D-печати в соответствии с особенностями пациента в изгибе головки плечевой кости в месте прикрепления сухожилия надостной мышцы. Зубцы захватывают сухожилия и удерживают их в одном положении. Они могут повысить эффективность хирургической операции и позволят избежать повторных травм. По словам авторов, при восстановлении новое устройство увеличивает стабильность сухожилий и костей практически в два раза.

Сегодня ученые работают над биоабсорбируемой версией устройства — оно будет разрушаться по мере срастания вращательной манжеты плеча с костью. Такая система восстановления плеча будет еще более эффективной в послеоперационный период.