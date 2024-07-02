Шведские ученые разработали нанороботов для уничтожения раковых клеток

Ученые Каролинского института в Швеции разработали нанороботов, которые уничтожают раковые клетки у мышей. Оружие робота спрятано внутри наноструктуры и активируется только в опухолевой среде, не затрагивая здоровые клетки. Исследование опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.

© Ferra.ru

Ранее группа ученых уже создавала структуры, способные активировать «рецепторы смерти» на поверхности клеток, что приводило к их гибели. Эти структуры представляли собой шестиугольники, построенные из шести пептидов (цепочек аминокислот).

Искусство создания наноразмерных структур из ДНК называется ДНК-оригами, и команда ученых занимается этим уже много лет. Теперь им удалось создать с помощью этой техники «убийственный переключатель», который активируется в нужных условиях.

Ключевым фактором является низкий уровень pH, или кислая среда, которая обычно окружает раковые клетки. Именно она активирует наноробота. В лабораторных тестах ученые смогли показать, что при нормальном уровне pH (7,4) оружие остается скрытым внутри наноструктуры, но при снижении pH до 6,5 оно оказывает противоопухолевое действие.