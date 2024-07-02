Бумажные трубочки для напитков могут быть вреднее пластиковых

Европейские экологи провели исследование и выяснили, что соломинки для напитков из бумаги или бамбука не менее вредны, чем пластиковые.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале «Пищевые добавки и загрязнители».

Согласно результатам научной работы, многие трубочки из бумаги содержат значительное количество элементов, не разлагающих естественным путем.

Ученые захотели выяснить, что позволяет новым бумажным трубочкам не намокать. Первое исследование на эту тему было проведено в 2021-м в США. Как выяснилось, бумажные и растительные соломинки содержат ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества).

Указанные химические вещества на основе фтора, обладающие свойствами отталкивать воду, жир и многое другое. ПФАС химически и термически очень стабильны. При этом, они сохраняются в окружающей среде в течение тысяч лет.

Попадая в организм человека, ПФАС вызывают проблемы с печенью и почками.

Исследования показали также, что в пластиковых трубочках содержание ПФАС оказалось меньше, чем в бумажных и растительных, пишет newkhakasiya.online.

Ранее российские ученые отправились в Арктику на поиски бактерий, разъедающих пластик.