Российские ученые разработали наночастицы для ускоренного заживления ран

Российские биофизики разработали полимерные наночастицы с экстрактом расторопши, которые значительно повышают выживаемость стволовых клеток при трансплантации. Эти наночастицы ускорили заживление ран у мышей, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

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Наночастицы, содержащие цитопротектор силибинин, помогают клеткам справляться с окислительным стрессом и снижают уровень активных форм кислорода в три раза. Это повышает устойчивость MSC-клеток, которые могут превращаться в различные типы тканей, но часто гибнут при трансплантации в поврежденные ткани.

Новые наночастицы защищают MSC-клетки, нейтрализуя молекулы оксидантов и активируя защитные системы клеток. Опыты на мышах показали, что наночастицы способствуют более быстрому и качественному заживлению ран, что открывает новые возможности для применения стволовых клеток в регенеративной медицине, отметили в Центре.