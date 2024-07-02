Российские ученые создали имплант для лечения диафрагмальной грыжи

Учёные Томского государственного университета и Уральского государственного медицинского университета разработали инновационный метод лечения грыж диафрагмы.

Для устранения дефектов диафрагмы — перегородки между грудной и брюшной полостями — они создали мягкий биосовместимый имплант из никелид-титановой сетки с толщиной нити 130 мкм (толщина человеческого волоса), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

Материал уже успешно внедрён в медицинскую практику и доказал высокую биологическую и механическую совместимость с собственными тканями пациентов.

Помимо этого, данный метод является малотравматичным, в отличие от того, который применяется в отечественной медицине.

Ранее российский кардиохирург, учёный, академик РАН Лео Бокерия в беседе с «Радио 1» заявил, что уровень медицины в Московской области непрерывно повышается.