Создана умная повязка для лечения хронических ран

Специалисты медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) разработали умную повязку для лечения хронических ран. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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По словам медиков, диабетические язвы, хирургические раны и пролежни опаснее, чем принято считать. В отчете говорится, что у пациентов с хроническими ранами пятилетняя выживаемость составляет около 70 процентов. Специалисты создали умную повязку, которая умеет контролировать процесс лечения и собирать медицинские данные.

«Мы создаем новый вид "кибер-кожи", которая поможет этим ранам заживать, одновременно измеряя и управляя процессор», — заявил автор исследования Дэвид Дж. Армстронг.



Новые умные повязки могут фиксировать наличие белков, антител, питательных веществ и электролитов, анализировать температуру, pH и уровень кислорода. С помощью этой информации устройство может оперативно выявлять и реагировать на воспалительные процессы и возникновение инфекций.

«Эта замкнутая система может выявить проблему, автоматически диагностировать ее и предложить решение, и все это под контролем пациента и врача», — заметил Армстронг.



В материалах ученых говорится, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешает тестировать подобные умные повязки на животных, однако для проведения более предметных тестов необходимо собрать больше клинических данных.

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