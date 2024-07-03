Ученые выяснили, как простуда помогает детям бороться с коронавирусом

Ученые проанализировали мазки из носа, взятые во время пандемии COVID-19 у детей. Этот анализ часто показывал, что ребенок заражен той или иной респираторной инфекцией, но не коронавирусом. Специалисты предполагают, что именно присутствие других патогенов активирует врожденную иммунную систему детей, которая уничтожает COVID-19 сразу, как только он попадает в организм. Это объясняет, почему дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Medicine.

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Дети чаще болеют респираторными инфекциями, чем взрослые. Тем не менее дети обычно переносят коронавирус легче, чем взрослые. Предыдущие исследования показали, что локальный врожденный иммунитет в носу у детей гораздо сильнее, чем у взрослых, и лучше блокирует коронавирус, как только он попал в организм. Однако неизвестно, почему это происходит. Исследователи предполагали, что дело во внутренних биологических механизмах, которые пока что неизвестны ученым.

Исследователи проанализировали более 600 мазков из детских носов, которые изначально брались во время пандемии коронавируса. Ученые проверили эти образцы на наличие 19 разных респираторных патогенов, а также измерили уровни противовирусных и воспалительных белков, которые вырабатывает врожденный иммунитет.

Оказалось, что примерно половина детей до пяти лет бессимптомно болела той или иной респираторной инфекцией. Чем больше было респираторных патогенов, тем активнее был иммунитет. Это не зависело от того, были ли дети малышами или подростками.

После этого исследователи сравнили мазки из носа у здоровых годовалых детей на плановом осмотре и через одну-две недели. Положительный результат теста на респираторные патогены был у половины детей во время одного из двух визитов к врачу. Они либо заболели, либо вылечились от инфекции в промежуточный период. Иммунная активность в носу при этом была выше, когда организм был инфицирован. Это означает, что назальная противовирусная защита у маленьких детей находится в состоянии повышенной готовности постоянно. Она активируется в ответ на заражение респираторным вирусом, даже если этот вирус не вызывает симптомов.

Ученые предполагают, что дети чаще заражаются респираторными патогенами, потому что у них меньше антител, которые появляются после предыдущих болезней. Однако коронавирус был новой инфекцией для людей — антител не было ни у детей, ни у взрослых. Но первым помогли другие респираторные патогены: они активировали локальный иммунитет, который помог побороть коронавирус на ранней стадии заражения.