Ученые выяснили положительные свойства регулярного употребления авокадо

Ученые: Ежедневное употребление авокадо укрепляет сосуды
Ученые рассказали, что употребление продуктов, богатых мононенасыщенными жирами, антиоксидантами и клетчаткой, помогают укрепить сосуды. Все эти элементы содержаться, например, в авокадо.
Отмечается, что ежедневное получение организмом означенных элементов позволяет на 16-22% снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Несмотря на то, что авокадо содержит много жиров, в небольших порциях он позволяет контролировать вес. Дело в том, что мононенасыщенные жирные кислоты не позволяют жиру накапливаться в организме.
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