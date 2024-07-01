Ученые впервые в мире вырастили трехмерные органоиды мозга

Ученые из Гарвардского университета впервые в мире вырастили трехмерные органоиды мозга, используя клетки нескольких человек. Сложные системы, названные химероидами, содержат клетки пяти доноров, но в будущем количество может увеличиться до сотни. Это позволит создавать модели, отражающие богатое генетическое разнообразие людей.

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Органоиды – скопления клеток, созданные с целью максимально точной имитации настоящего органа. Они используются для медицинских исследований. Так, кора головного мозга человека значительно отличается от таковой у животных, поэтому обычные лабораторные исследования не позволяют оценить все нюансы ее работы.

Химероид, созданный с использованием донорских клеток от нескольких человек, позволит оценить реакцию на лекарства у разных людей. Для создания модели был применен новый подход.

Двухмерные органоиды создавали методом одновременного добавления большого количества стволовых клеток от разных доноров. Но для трехмерного органоида это оказалось бесполезным – одна клеточная линия подавляла все остальные. Поэтому ученые создали отдельные органоиды из каждой линии стволовых клеток, а затем разделили их и рекомбинировали в химероид.

Через 3 месяца химероиды достигли размера 3-5 миллиметров. Они содержали те же типы клеток, которые должны присутствовать в развивающемся мозге плода.

Для тестирования ученые применили этанол и вальпроевую кислоту, которые могут негативно влиять на развитие мозга. Последняя входит в состав лекарств от эпилепсии и биполярного расстройства, которые не рекомендуется принимать при беременности. Наблюдения показали, что клетки от разных доноров отреагировали на эти вещества по-разному. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы установить, чем обусловлены различия, сообщает Nature.

Ранее британские ученые вырастили мини-кишечник. Его намерены использовать для изучения болезни Крона.