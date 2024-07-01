Как хроническое одиночество влияет на здоровье: отвечает врач

Согласно новому исследованию Гарвардского университета, у взрослых в возрасте старше 50 лет, страдающих от хронического одиночества, риск инсульта на 56% выше, чем у тех, кто не чувствуют себя одинокими. Научная работа была опубликована в журнале EClinicalMedicine. Это одно из первых исследований, в котором изучалась связь между социальной изоляцией и риском инсульта с течением времени. Первые данные были собраны еще в 2006 году, но итоги эксперты представили только сейчас.

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Число участников на протяжении времени изменилось примерно с 12 до 8 тысяч человек. Интересно, что те из них, что испытывали чувство одиночества лишь время от времени, а не постоянно, не подвергались повышенному риску инсульта.

«Меры по борьбе с одиночеством должны учитывать субъективное чувство одиночества и не связывать его с социальной изоляцией — отсутствием социальных контактов с другими», — подчеркнула ведущий автор исследования Йени Со.



Как известно, в больших городах одиноких людей больше, несмотря на высокую плотность населения.