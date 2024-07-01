Российские ученые разработали новый способ лечения грыж

Ученые Томского государственного университета и Уральского государственного медицинского университета разработали новый подход для лечения грыж диафрагмы – тонкой перегородки между грудной и брюшной полостями. Для устранения дефектов диафрагмы создан мягкий, биосовместимый имплант из тончайшей никелид-титановой сетки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

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Диафрагмальной грыжей называют дефекты в виде отверстий или выпячиваний, через которые органы из брюшной полости проникают в грудную полость.

«Диафрагмальные грыжи бывают приобретенными и врожденными, во втором случае они угрожают жизни ребенка, поскольку уже в родильном зале у таких детей развивается серьезная дыхательная недостаточность», – рассказал «Газете.Ru» проректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности, доцент Уральского государственного медицинского университета Иван Гордиенко.



Современный метод коррекции порока является высокотравматичным. Новый подход предполагает закрытие дефекта сеткой из сплава никелида титана с толщиной нити 130 мкм, сравнимой с толщиной человеческого волоса. Материал уже успешно внедрен в медицинскую практику и доказал высокую биологическую и механическую совместимость с родными тканями пациентов.

Новый подход был апробирован в эксперименте на лабораторных животных – кроликах и показал высокую эффективность. В ходе эксперимента изучалось влияние импланта на окружающие органы и ткани грудной клетки и брюшной полости животных. Как показало исследование, признаков осложнений не было. Это говорит о высокой биосовместимости импланта из металлотрикотажа и тканей, малой травматичности метода и хороших перспективах его внедрения в практику восстановительной хирургии.