Ученые назвали ошибку, стоящую на пути к здоровому питанию

Ученые Исследовательского центра Министерства сельского хозяйства США в Гранд-Форксе установили, что отказ от ультра-обработанных продуктов, изготовленных на фабриках, не гарантирует высокого качества питания. Об этом сообщает издание Health News со ссылкой на онлайн-платформу NUTRITION 2024, где в срок с первого по второе июля будут опубликованы результаты исследования.

© unsplash

Ультра-обработанные продукты — это еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Чаще всего под этим понятием подразумевают фастфуд, мороженое, фабричные сладости, газированные напитки, выпечку, шоколад, блюда быстрого приготовления.

Многочисленные исследования продемонстрировали связь между употреблением большого количества продуктов с высокой степенью обработки и повышенным риском развития ряда заболеваний — некоторых видов рака, депрессии, когнитивных расстройств и болезней сердца.

Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие такой связи, ученые разработали два типа меню. В первом варианте 20% ежедневных калорий поступало из ультра-обработанных продуктов, а во втором этот показатель был увеличен до 67%. После составления рациона его качество оценили в соответствии с его полезностью и ценовой доступностью.

Результаты показали, что снижение количества потребляемых ультра-обработанных продуктов не коррелировало с повышением качества рациона. Оба варианта меню были классифицированы учеными как «вредные». Исследователи объяснили, что сосредоточение внимания на уровне обработки продуктов не является критерием их отбора по «полезности».

По словам ученых, полностью отказываясь от ультра-обработанной пищи, человек лишает себя возможности получать питательные вещества из несладкого яблочного пюре, молока, жидких яичных белков, некоторых сортов сухофруктов (изюма) и консервированных овощей. Исследователи убеждены, что эти полезные продукты не могут быть отнесены в одну категорию с очевидно калорийными, сладкими, жирными и углеводистыми, такими как фастфуд.