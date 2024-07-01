Обладатели татуировок рискуют заболеть злокачественной лимфомой

Возможно, вам стоит дважды подумать, прежде чем решиться на татуировку. Новое исследование показывает, что люди, которые решились набить что бы то ни было на теле, могут подвергаться более высокому риску развития онкологии, чем те, у кого нет и не было перманентного тату. В исследовании, опубликованном в журнале EClinicalMedicine, изучалось воздействие татуировок на здоровье.

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Эксперты подчеркнули, что долгосрочные последствия остаются неизученными, тем временем чернила часто содержат канцерогенные вещества, а процесс их введения под кожу вызывает иммунологическую реакцию, вследствие чего часть пигмента откладывается в лимфатических узлах.

Ученые использовали данные о всех известных случаях злокачественной лимфомы, диагностированной в Швеции в период с 2007 по 2017 год у лиц в возрасте от 20 до 60 лет. Из общего реестра случайным образом были отобраны три контрольные группы. Распространенность татуировок среди заболевших была на уровне 18-21%. При этом исследователи не обнаружили возрастающих рисков с увеличением площади рисунка на теле.