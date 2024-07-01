Исследование показало, возможно ли обратить вспять повреждения печени

Исследование, проведенное учеными из Duke Health, открывает путь к обращению вспять повреждений печени, вызванных стрессом и старением. Работа, опубликованная в журнале Nature Aging, выявляет механизм, связанный с ферроптозом - типом клеточной смерти, ускоряемой метаболическими стрессорами, такими как высокий уровень холестерина и ожирение.

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Этот процесс вносит значительный вклад в прогрессирование заболеваний печени, особенно таких, как метаболическая дисфункция-ассоциированная стеатотическая болезнь печени (MASLD), от которой страдают миллионы людей во всем мире.

Используя исследуемый препарат ферростатин-1, ученые успешно подавили ферроптоз у мышей с MASLD-подобными заболеваниями, эффективно омолодив их печень до состояния здоровых аналогов. Исследование выявило генетическую сигнатуру, уникальную для пожилой печени, склонной к дегенерации, и предложило точную мишень для терапевтического вмешательства.

Старший автор работы доктор Анна Мэй Дил подчеркивает потенциальное влияние на здоровье человека, отмечая, что блокирование ферроптоза может потенциально восстановить функцию печени даже у пожилых людей.