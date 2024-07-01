Как искусственный интеллект поможет отечественной медицине

IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков в эксклюзивной беседе с ИА RuNews24.ru отметил, что ИИ проникает во все сферы жизни, в том числе это касается медицины.

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«Но при этом возникает проблема нехватки кадров, которые одновременно хорошо понимают предметную область применения – например, здравоохранения – и имеют представление о проектировании и использовании систем ИИ. Поэтому сейчас в большинстве вузов преподаются отдельные предметы, посвященные технологиям ИИ, или даже действуют целые программы. Чаще всего эти программы для уровня магистерской подготовки, но изредка встречается и бакалавриат. ИИ в сфере медицины используется в основном в качестве помощника в постановке диагноза и для прогноза эффективности отдельных мер. Искусственный интеллект также может распознавать изображения, будь то снимок МРТ или кардиограмма. Кроме того, специалисты пытаются применять ИИ при создании лекарств», - сказал IT-эксперт.



Заммэра Москвы отметила, что искусственный интеллект освобождает врачей от рутинных задач и позволяет им сосредоточиться на более сложных вопросах. Нейросети автоматически и точно выполняют все необходимые измерения. Благодаря этому рентгенологи могут составлять более точные заключения. Искусственный интеллект может обработать все измерения за пару секунд.

Сервис для КТ измеряет структуры головного мозга по шести показателям, а сервис для МРТ — размеры предстательной железы. Искусственный интеллект работает как страховка для врачей и может обнаружить малейшие признаки патологии.