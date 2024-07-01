Тюменские студенты научились предсказывать инфаркт до его начала

В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что студенты и инженеры Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов создали новое устройство для выявления предынфарктного состояния с помощью биометрических датчиков и искусственного интеллекта (ИИ). Прибор измеряет частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму и температуру тела, анализируя данные с помощью ИИ.

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Устройство оснащено мобильным приложением для отслеживания показателей здоровья в реальном времени, предоставления рекомендаций и отправки предупреждений. Если показатели резко ухудшаются, система уведомляет пользователя и его доверенных лиц, а также может связаться со службами первой помощи.

Уникальность решения заключается в сочетании биометрических датчиков и эффективных алгоритмов ИИ, что позволяет предсказывать сердечные проблемы задолго до появления симптомов, отметили в пресс-службе.