Что общего у нас и древнеегипетских писцов? Ученые дали ответ

Результаты последних исследований, опубликованные в журнале Scientific Reports, свидетельствуют о том, что древнеегипетские писцы, несмотря на свой уважаемый статус, страдали от остеоартрита из-за физических нагрузок, связанных с их работой. Археологи, изучавшие 69 мужских скелетов из некрополя Абусир в Египте, обнаружили характерные изменения скелета, указывающие на хронические проблемы с суставами и позвоночником у этих грамотных представителей элиты.

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У писцов, составлявших привилегированное меньшинство, умевших читать и писать в 2700-2180 гг. до н. э., наблюдалась более высокая частота дегенеративных изменений в суставах, позвоночнике и челюстях по сравнению с их современниками. Их трудоемкая деятельность, связанная с длительным сгорбленным положением при написании иероглифов, значительно напрягала верхнюю часть тела.

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Такая поза, что роднит их с современными офисными работниками, вызывала нагрузку на шейный отдел позвоночника и височно-нижнечелюстной сустав.

Вероника Дуликова, соавтор исследования, подчеркнула, что эти писцы, неотъемлемая часть древнеегипетского государственного управления, сталкивались с физическими последствиями, отражающими их профессиональные условия.