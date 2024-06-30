Ученые рассказали, когда использовать домашние тесты на коронавирус

Science: тесты на коронавирус лучше применять через два дня от появления симптомов
Для минимального риска ложноотрицательного результата тест на коронавирус следует сдавать через два дня после появления симптомов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances.
«В случае Covid мы обнаружили, что, если у вас есть только один тест, лучше всего подождать два дня после того, как возникли симптомы. До этого вирус вряд ли будет обнаружен», — объяснили ученые.
Авторы добавили, что в случае гриппа и респираторного синцитиального вируса (РСВ) тестирование лучше пройти в день появления симптомов.
В последние годы выпущено множество домашних тестов на SARS-COV-2 и другие вирусы. Однако многие из них имеют высокий риск ложноотрицательного результата. Это может привести к тому, что зараженный человек будет считать себя безопасным для окружающих.
В новом исследовании ученые создали математическую модель, используя данные о варианте Omicron, поведении пациентов и других факторах. Она показала, что тестирование на коронавирус в первый день появления симптомов приводит к ложноотрицательному результату в 92% случаев. Через два дня риск падает до 70%.
Ученые отметили, что 70% — это высокий риск ложноотрицательного результата. Но тесты предназначены для выявления людей с наибольшей вирусной нагрузкой, которые имеют больше шансов заразить окружающих.