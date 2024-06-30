Ученые выяснили, кто рискует повредить нерв без явной травмы

Повторяющиеся движения на работе часто приводят к повреждению нервов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Muscle & Nerve.

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Часто травмы нервов происходят при несчастных случаях на работе или в автомобильных авариях. Однако постоянная травматизация нерва на работе менее изучена. Ученые провели обзор исследований, посвященных повреждению нервов из-за повторяющихся движений.

Анализ показал, что работники ручного труда часто получали травмы нервов. Их обязанности включали подъем тяжелых объектов, удары и частые приседания, а также использование вибрирующих инструментов. При этом многие пациенты не осознавали, что движение травмирует их нервы.

«Многие из этих травм представляют накопительное повреждение без явного момента травмы. Например, использование отбойного молотка в течение многих лет может привести к оцепенению рук с утра», — рассказали ученые.



Также ученые выяснили, что анатомические отличия могут объяснить, почему одни работники получают травму нерва, а другие нет. Поэтому каждая травма уникальна. Дальнейшее исследование поможет выяснить, как снизить риск повреждения нерва на работе.