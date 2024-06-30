Как жара влияет на мозг

Высокие температуры воздуха влияют не только на физическое здоровье, но и на психологическое состояние человека. Какое действие оказывает жара на мозг человека, рассказал Хосе Гильермо Седеньо Лоран, исследователь из Гарварда.

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В 2016 году он решил провести эксперимент и выяснить, как высокие температуры, и особенно ночная жара, влияют на когнитивные способности молодых людей. За пять дней до повышения температуры учёный попросил 44 студентов выполнить тесты по математике и самоконтролю. Затем они повторили тестирование спустя два дня.

"Многие из нас думают, что мы невосприимчивы к жаре. Поэтому я хотел проверить, так ли это на самом деле".



Оказывается, что даже молодые, здоровые студенты страдают от высоких температур. В самые жаркие дни в общежитиях без кондиционера, где средняя ночная температура составляла 26 градусов, участники показали значительно худшие результаты, чем добровольцы, которые жили в комнатах с кондиционером, где поддерживалась приятная температура в 21,5 градуса.

Также, как показал ряд исследований, высокие температуры воздуха делают людей агрессивнее. Вероятно, это связано влиянием жары на когнитивные способности, особенно с падением самоконтроля.