Стало известно, как люди мешают себе избавиться от боли в колене

Физическая активность смягчает симптомы остеоартрита. Но 69% людей с болью в колене из-за остеоартрита боятся физической активности, считая ее вредной. Это показало исследование, опубликованное в журнале Pain.

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Многочисленные работы ученых доказали, что физическая активность полезна для людей с остеоартритом коленного колена. Но лишь один из десяти пациентов регулярно занимается спортом.

В новом исследовании 69% участников были убеждены, что физические упражнения опасны для них. Для оценки их мнения ученые использовали не обычные анкеты, а тест неявной ассоциации. Пациентов попросили связать ряд слов и изображений с безопасностью или опасностью.

Многие участники отвечали, что не боятся активности, но результаты теста говорили об обратном. Часто люди говорили и думали разное, бессознательно опасаясь движения.

Результаты помогут выявлять пациентов, которым нужно большее внимание врача или физиотерапевта из-за страха движения.

«Наше исследование показывает, что у людей есть сложные убеждения о физических упражнениях. Иногда они говорят одно, если их спрашивают напрямую, но придерживаются совершенно другого бессознательного мнения», — рассказали ученые.



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