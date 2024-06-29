Пережитые травмы ломают систему нейронных связей в мозге

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио доказали, что пациенты с диссоциативным посттравматическим стрессовым расстройством (дПТСР) демонстрируют другие шаблоны мозговой активности по сравнению со здоровыми людьми. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

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Диссоциативное посттравматическое стрессовое расстройство — подтип ПТСР, характеризующийся наличием диссоциативных симптомов в дополнение к типичным симптомам ПТСР.

Люди с дПТСР часто испытывают чувство отчуждения или разрыва связи с окружающим миром или самими с собой. Это может проявляться как деперсонализация (ощущение, что тело существует отдельно от личности) и дреализация (состояние, в котором окружающий мир кажется ненастоящим).

Подтип дПТСР часто возникает у людей, перенесших тяжелую и длительную травму — например, многолетние издевательства в детстве или череду пережитых несчастий.

В новом исследовании команда изучила мозговую активность пациентов с дПТСР с помощью современных средств визуализации. В эксперименте в общей сложности приняли участие 197 человек, из которых 50 страдали дПТСР, 84 — другими формами посттравматического стрессового расстройства, а 63 были здоровы и представляли контрольную группу.

Результаты показали небольшие различия в функциональных связях мозга между участниками с посттравматическим стрессовым расстройством и здоровыми участниками в височных областях мозга и правой лобно-теменной сети. Правая лобно-теменная сеть связана с вниманием, рабочей памятью и когнитивным контролем.

Различия в функциональных связях между участниками с диссоциативным посттравматическим стрессовым расстройством и здоровыми участниками были широко распространены и гораздо значительнее.

Они охватывали подкорковые области мозга, сенсомоторные области и другие внутренние сети связи, отвечающие за процессы в состоянии покоя.

Исследователи пришли к выводу, что изменения в характере мозговой активности у людей с дПТСР помогают им компенсировать когнитивные нарушения, вызванные травмой.