Ученые доказали вред пластиковых бутылок и рассказали, чем их заменить

Ученые китайского вуза Jinan University доказали вред пластиковых бутылок и призвали заменить их на стеклянные, сообщает МИР24. Специалисты изучили химический состав популярных упаковок со всего мира, и почти все они содержали опасные вещества: алканы, алкены, альдегиды, спирты и карбоновые кислоты.

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Некоторые из них считаются потенциально токсичными. Отмечается, что большинство этих веществ выделяются по мере старения и разложения материала, из которого сделана тара. Сделав такой вывод, исследователи начали проверять воду, содержащуюся в пластиковых бутылках.

Анализ показал, что выделение летучих органических соединений в воду остается на достаточно низком уровне даже при длительном воздействии тепла и света, но если пить такую воду регулярно, токсичные вещества будут накапливаться в организме и постепенно скажутся на здоровье.

Ранее врач-эндокринолог Анастасия Тараско заявила, что в бутилированной воде могут содержаться частицы нанопластика, из-за чего она может представлять опасность для человека. Специалист подчеркнула, что эта тема требует дальнейшего изучения: на данный момент неизвестно, какие риски несет попадание нанопластика в организм.