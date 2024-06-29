Ослабленные вирусы помогают уничтожить раковые опухоли

Ослабленный вирус помог устранить рак у мышей и снизил риск опухолей у старых животных. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Clinical Investigation (JCI).

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Ученые использовали ослабленный вирус лимфоцитарного хориоменингита. Его ввели мышам с меланомой, раком толстой кишки и другими опухолями. У животных уменьшились новообразования и выросла выживаемость. Также у них реже встречались опухоли в более позднем возрасте.

Эффект наблюдался даже у мышей с подавленной иммунной системой, то есть без Т- и В-клеток. Они отвечают за распознавание и уничтожение раковых клеток. Такая ситуация типичная для людей после химиотерапии и с пересаженными органами.

В настоящее время так называемые «онколитические вирусы» (например, герпес) используются для лечения некоторых видов рака из-за их способности уничтожать раковые клетки. Но они эффективны не во всех случаях и могут быть опасны для пациентов с неработающим иммунитетом.

Ученые планируют протестировать методику на собаках с саркомой, а в случае успеха — на людях.