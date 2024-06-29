Прием витаминных добавок не продлевает жизнь, выяснили ученые

Научный коллектив под руководством Национального института онкологии США установил, что прием витаминных добавок не помогает достичь долголетия. Из употребление, напротив, коррелировало с повышенным риском летального исхода. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

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Исследователи проанализировали состояние здоровья почти 400 тысяч взрослых здоровых добровольцев, средний возраст которых составил 61 год. Также ученые оценили, как часто участники употребляли поливитаминные добавки в период между 1993 и 2001 годом и в 1998-2004 годах. После сбора информации начался период наблюдения за испытуемыми, который длился около 27 лет.

За это время 164 762 добровольца ушли из жизни. 49 836 летальных исходов были связаны с раком, 35 060 — с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 9 275 — с цереброваскулярными.

Ученые установили, что люди, принимавшие витаминные добавки, с большей вероятностью правильно питались и сохраняли стройность. Однако использование витаминных комплексов не коррелировало с увеличением продолжительности жизни. Напротив, ежедневный прием добавок был взаимосвязан с повышением риска летального исхода на 4%.

Кроме того, количество летальных исходов в связи с различными заболеваниями среди людей, принимавших витамины и не имевших такой привычки, было сходным.