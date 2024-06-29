Российские ученые создали рецепт витаминного рассола

Ученые Российского биотехнологического университета (Университета РОСБИОТЕХ) усовершенствовали рецептуру рассола, пишет RT со ссылкой на исследование. Новый состав не только помогает организму восстанавливать уровень гидратации и электролитного баланса, но и восполнять дефицит минералов и витаминов.

Исследователи также доработали концентрацию солей калия и магния в рассоле так, что напиток улучшил вкусовые и функциональные качества.

Речь идет о двух разновидностях напитка: один из них представляет собой раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит полезные бактерии в виде пробиотиков, а второй — раствор вкусоароматических компонентов, который не требует ферментации, — объяснили специалисты.



Ранее ученые из Университета Сучжоу в Китае установили, что офисный работник может увеличить срок своей жизни, если будет выпивать две-три чашки кофе в день. Отмечается, что в исследовании, которое длилось 10 лет, приняли участие 10 тысяч человек. Исследователи предположили, что мощный антиоксидантный и противовоспалительный эффект напитка помогает нейтрализовать вред, наносимый здоровью недостаточной подвижностью.

До этого врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что напиток из чайного гриба обладает общеукрепляющим действием и повышает иммунитет. Однако стоит помнить, что некоторым он противопоказан. В частности, по ее словам, это люди с повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью и другими заболеваниями ЖКТ в острой фазе.