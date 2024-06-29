Ученые изобрели таблетку с микророботами для лечения кишечника

Инновационный медикамент создали инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Как сообщает издание Science Robotics, препарат для борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника разработан с применением экспериментальной технологии, предварительно показавшей свою эффективность во время испытаний на мышах.

Инновационный метод заключается в использовании биоразлагаемых полимерных наночастиц, прикрепленных к клеткам зеленых водорослей. Результаты экспериментов показали, что у грызунов, которым давали новое лекарство, снижались симптомы острых проблем с пищеварением и ускорялась регенерация поврежденных тканей толстой кишки при отсутствии побочных эффектов.

Ученые полагают, что выводы, полученные в результате испытаний на мышах, могут лечь в основу создания современных препаратов для лечения воспалительных процессов в кишечнике у человека.