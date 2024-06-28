Немецкие ученые создали гель для восстановления сердца после инфаркта

Немецкие ученые разработали инъекционный гель для восстановления работы сердца после инфаркта. Инфаркт миокарда — это серьезное заболевание, которое даже после лечения повышает риск смерти от аритмии у 50−60% пациентов.

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Существующие методы, такие как установка кардиостимулятора, лишь прерывают аритмию, но не предотвращают ее повторного возникновения. Исследователи из Университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене (FAU) и Боннского университета создали гель, который поможет решить эту проблему.

В настоящее время для борьбы с аритмией используют кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Они распознают аритмию и с помощью электрического разряда восстанавливают нормальный ритм сердца.

Однако кардиостимуляторы не устраняют причину аритмии, а частые разряды негативно влияют на сердечную мышцу и качество жизни пациентов. Новый гель на основе коллагена и проводящего вещества PEDOT: PSS вводится непосредственно в рубцовую ткань сердца.

Первые испытания на животных показали эффективность геля в предотвращении аритмии. Однако предстоит еще много исследований, прежде чем он станет доступен людям.

В будущем планируется испытать гель на пациентах с высоким риском аритмии, для которых разряды дефибриллятора особенно опасны.