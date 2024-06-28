Американские и британские ученые обнаружили две группы нейронов, влияющие на чувство сытости: одни — до еды, другие — после. Исследование опубликовано в журнале Science.

Ученые изучали, как мозг регулирует чувство сытости, чтобы понять действие препаратов для похудения, таких как Ozempic. Эти препараты схожи с гормоном GLP-1, который организм использует для контроля сахара в крови. Лекарство от диабета стало популярным средством для снижения веса, поскольку пациенты теряли аппетит.

Исследователи провели эксперимент с людьми, принимающими лираглутид (аналог Ozempic). Участники отметили, что чувство сытости появлялось еще до еды и усиливалось после. Затем ученые изучили мозг мышей, сфокусировавшись на гипоталамусе — зоне, отвечающей за чувство голода и сытости.

Искусственно стимулируя нейроны с рецепторами GLP-1, ученые определили, какие из них отвечают за сытость до и после еды. Оказалось, что препараты для похудения действуют на оба типа нейронов, объяснив их эффективность.