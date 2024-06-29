Новый ИИ выявит болезнь костей на ранней стадии
Исследователи из Университета Тулана разработали искусственный интеллект, способный предсказать риск остеопороза на ранней стадии. Остеопороз — заболевание костной ткани, которое сложно диагностировать на ранних этапах. Новая технология позволит выявить болезнь до появления симптомов.
Ученые создали модель глубокого обучения, которая превзошла существующие методы оценки риска остеопороза на основе компьютерного анализа данных. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Artificial Intelligence.
Для обучения модели ученые использовали данные более 8000 участников Луизианского исследования остеопороза в возрасте от 40 лет.
Анализ данных позволил выявить 10 наиболее важных факторов риска: вес, возраст, пол, сила хвата, рост, употребление пива, диастолическое давление, употребление алкоголя, годы курения и уровень дохода.
Разработчики отмечают, что предстоит еще много работы, прежде чем ИИ-платформа сможет использоваться повсеместно. Однако, данное исследование является важным шагом к тому, чтобы люди могли самостоятельно оценивать риск остеопороза.