Создан электронный «пластырь» для передачи ощущения прикосновений

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего создали мягкий электрод для реалистичной передачи ощущений прикосновений в VR. Разработка представляет собой тонкую, эластичную полоску с электродами, напоминающую пластырь, которую можно носить как наклейку на кончике пальца или предплечье. Электрод подключается к внешнему источнику питания и, подавая слабый ток, вызывает ощущения давления или вибрации в зависимости от частоты сигнала.

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Существующие технологии тактильной стимуляции часто вызывают дискомфорт из-за использования жестких электродов, плохо прилегающих к коже. Для решения этой проблемы команда ученых разработала мягкий эластичный электрод, который плотно прилегает к коже. Он изготовлен из нового полимерного материала, сочетающего проводимость и эластичность.

Электрод наносится лазером на силиконовую подложку в виде концентрических пружин. Испытания с участием 10 добровольцев показали, что при увеличении частоты тока участники ощущали скорее вибрацию, чем давление.