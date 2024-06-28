Ученые рассказали, сколько нужно спать, чтобы сохранить молодость

Ночное бодрствование может негативно сказаться на организме, так как недостаток полноценного сна приводит к его быстрому износу.

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Человеку необходимо спать минимум шесть часов каждую ночь, иначе это может ускорить процесс старения. Недостаток сна вызывает слабость, головные боли, проблемы с памятью, вниманием, настроением и иммунитетом. Кроме того, он увеличивает риск развития психических заболеваний и неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, поскольку нервные клетки не успевают восстанавливаться.

Исследования американских ученых показали, что качественный сон является важным фактором для долголетия. Эксперименты на генно-модифицированных мышах с атеросклерозом показали, что недостаток сна приводит к уменьшению уровня гормона орексина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также вызывает воспалительные процессы. Ученые пришли к выводу, что человеку необходимо спать не менее 7-8 часов каждую ночь.