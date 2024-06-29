Найден способ запустить регенерацию почек

Потеря соли и жидкости стимулирует регенерацию почек у мышей. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI).

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В ходе эволюции структура почек усложнялась, чтобы поглощать больше соли и воды. Это было необходимо для адаптации животных к суше, где нет неограниченных запасов воды и соли. Ключевую роль в этом сыграло плотное пятно — особая зона в почках. Ученые предположили, что его активация могла бы запустить восстановление почек.

Биологи посадили лабораторных мышей на диету с очень низким содержанием соли. Также им давали препарат, который усиливал выведение соли и жидкости. Через две недели у животных действительно запустилась регенерация почек.

Когда ученые заблокировали работу плотного пятна, регенерация прекратилась. Это доказывало, что эта зона отвечала за восстановление органов. Дополнительный анализ показал, что клетки плотного пятна похожи на нервные. Это интересное открытие, поскольку нервные клетки регулируют восстановление других органов, в том числе кожи.

Также биологи выявили молекулы, которые могут привести к регенерации почек без низкосолевой диеты (ее длительное соблюдение опасно для жизни). Исследование может лечь в основу лекарства от неизлечимой хронической болезни почек (ХБП), которой страдает каждый седьмой взрослый.

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