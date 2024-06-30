Водка из космоса: как ученые экспериментируют с продуктами и напитками

Японская компания выпустила напиток, способный моментально утолить голод. Притом в нем содержится всего 4 килокалории. Неужели это та самая волшебная таблетка для похудения? «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях.

© Вечерняя Москва

Чудо-напиток выпускается в двух вариантах — со вкусом лимона и грейпфрута. Как средства для снижения аппетита и стресса (чтобы снять тягу к перекусам на нервной почве) используются кофеин и гамма-аминомасляная кислота. В желудке напиток превращается в желе и создает ощущение сытости.

Томатный тунец

В Испании производят растительный тунец из помидоров «тунато». В его составе оливковое масло, соевый соус и экстракт водорослей. Его можно добавлять в любые блюда — по текстуре и вкусу он почти не отличается от рыбного оригинала.

Яйцо не просто, а бобовое

Крупная калифорнийская компания производит яйца, основной ингредиент для изготовления которых — растение маш. В составе также лук, морковь и куркума — для придания продукту аромата и золотисто-желтого цвета. Притом вкус от куриных яиц почти не отличается. Из них даже можно сделать яичницу: продукт продают в жидком виде в бутылочках.

Квас из ягод

А ученые из Тувинского государственного университета создали необычный квас на основе молочной сыворотки. В напитке нет искусственных компонентов, зато много лечебных трав (календула, бадьян, ромашка, мята) и ягод (облепиха, смородина, брусника, клюква, шиповник, черемуха).

Сладкий белок

А это уже новая разработка наших ученых. Сладкий белок — это ингредиент, позволяющий производить пищевые продукты без сахара. Он в несколько тысяч раз слаще сахара, не вызывает инсулинового отклика, что так необходимо больным диабетом, и по стоимости дешевле сахара.

Чеснок без амбре

Ливанская компания создала чеснок, который совершенно не имеет запаха. Его собирают вручную, а затем используют специальные методы ферментации. В настоящее время он доступен в виде пасты, которую можно использовать в любых рецептах.

Пиво без похмелья

В этом году британцы придумали безалкогольное пиво, которое вызывает легкое опьянение, но при этом безопасно для здоровья. Напиток содержит секретную смесь растительных компонентов, которые обманывают мозг, заставляя думать, что он пьян. И что немаловажно — на утро никакого похмелья!

Настояна на метеорите

На днях во Франции представили еще одну необычную разработку — водку, которую настаивают на... метеорите. Ее производят из органической пшеницы и растительных ингредиентов, добавляют чистую родниковую воду из колодца. А затем — в течение года держат в терракотовых бочках с подвешенными посередине кусочками метеоритов. Они частично растворяются в напитке и придают минеральный вкус. Стоимость одной бутылки — от 15,6 тысячи рублей.

Мардан Латифов, врач-терапевт: