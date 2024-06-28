Ученые выяснили, что корка апельсина полезнее его мякоти

Кожура может быть гораздо полезней, чем сам плод. Об этом все чаще говорят ученые, исследуя самые разные овощи и фрукты. Как выяснилось, таким "феноменом" является апельсин. Его кожура содержит огромное количество витаминов, антиоксидантов и полезных веществ, которые обладают противовоспалительными и даже противораковыми свойствами.

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Среди этого "букета" исследователей особенно заинтересовало вещество-метаболит FP. Ранее его уже находили в листьях и соке грейпфрута. Оно есть и в мякоти некоторых апельсинов, но больше всего - в его корке.

Однако как оно конкретно действует на организм, на сердечно-сосудистую систему, наука практически не знала. С этим решила разобраться международная команда ученых. Так, в ходе эксперимента мышей шесть недель кормили экстрактом апельсиновой корки. Результат? В крови грызунов значительно снизилось число биомаркеров, которые сигнализируют о воспалении в организме, а также наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Но ученые решили проверить FP еще и "на жир" : одну группу хвостатых обильно кормили излишне калорийной , то есть вредной пищей, одновременно выдавая дозу FP. Итог: эти мыши набрали гораздо меньший вес, чем контрольная группа. FP, скорее всего, не дает некоторым кишечным бактериям синтезировать во время расщепления пищи побочные продукты, которые повышают риск образования бляшек, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, инфаркту, ожирению и диабету второго типа. Очевидно, FP защищает и от таких рисков.

Правда, пока неясно, действует ли кожура апельсина на людей точно так же, как и на мышей. Поэтому исследования продолжатся. Впрочем, фанатам здоровья ничто не мешает начать потреблять шкурку апельсина уже сейчас.