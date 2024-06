Разработана роботизированная система реабилитации для пациентов с тремором

Корейские ученые разработали инновационную роботизированную систему для реабилитации пациентов с тремором. Исследование, проведенное в Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), было опубликовано в журнале IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.

Система SPINDLE (Spherical Parallel INstrument for Daily Living Emulation) сочетает робототехнику и виртуальную реальность для восстановления силы и ловкости у пациентов с тремором. В отличие от традиционных методов, SPINDLE имитирует повседневные действия в реалистичной и адаптируемой среде, решая проблему сложности воссоздания реальных задач.

Исследование проводилось с участием девяти здоровых людей, которых научили пользоваться SPINDLE с помощью VR-технологии. Затем участникам имитировали тремор и просили выполнить различные повседневные действия как с помощью SPINDLE, так и с использованием обычных предметов.

Результаты исследования показали ряд преимуществ SPINDLE для реабилитации пациентов с тремором. Во-первых, система обеспечивает подвижность суставов, эквивалентную естественным движениям, что гарантирует ее практическое применение в реальной жизни. Во-вторых, у участников наблюдалось снижение мышечных усилий и эффективное подавление тремора, что способствовало более плавным и контролируемым движениям. В-третьих, SPINDLE позволяет настраивать оптимальное сопротивление, обеспечивая индивидуальный подход к тренировкам с учетом потребностей каждого пациента.

Использование SPINDLE привело к улучшению контроля движений, координации и нейропластичности — ключевых факторов эффективной нейрореабилитации. Участники также показали заметное повышение силы и ловкости верхних конечностей, необходимых для выполнения повседневных действий.

Интеграция визуальной обратной связи в реальном времени и интерактивных элементов VR делает тренировки с SPINDLE более мотивирующими и эффективными.

Полученные результаты исследований указывают на то, что SPINDLE может стать стандартным инструментом в программах реабилитации пациентов с тремором.