Ученые назвали «скрытый» симптом сердечной недостаточности

Учёные провели исследование и подтвердили, что потеря обоняния может быть ранним сигналом того, что у человека может развиться сердечная недостаточность. Учитывая, что сердечная недостаточность стоит в ряду частых причин смертности – эти данные крайне важны.

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Исследователи из Мичиганского университета обнаружили связь между сердечной недостаточностью и потерей одного из ключевых органов чувств – обоняния, –рассказывает mirror.co.uk.

Учёные проанализировали данные 2500 человек: за состоянием их здоровья, включая обоняние, следили более десяти лет. Они обнаружили, что у тех, кто терял обоняние, вероятность развития сердечной недостаточности была на 30% выше, чем у тех, кто хорошо ощущал запахи.

Авторы говорят о том, что ухудшение обоняния может быть сигнальным признаком сердечно-сосудистых патологий. Особенно у людей старше 60 лет этот симптом может указывать на болезни сердца и сосудов. Примерно четверть пожилых людей сталкиваются с ухудшением или потерей обоняния, но только порядка 30% из них знают об этом «скрытом» симптоме.

Исследования двух последних десятилетий указывают на то, что потеря обоняния является одним из наиболее важных ранних маркеров слабоумия и болезни Паркинсона. Новые данные свидетельствуют о том, что потеря запаха у пожилых людей может быть сопряжена с функциональным упадком, слабостью, пневмонией, риском смерти.

Однако, несмотря на обнаружение доказательств связи между сердечной недостаточностью и потерей обоняния, учёные в новом исследовании не обнаружили связи с двумя основными причинами сердечной недостаточности – инсультом и инфарктом. Объяснения этому у авторов пока нет – требуются дополнительные исследования.

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