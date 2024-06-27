Ученые нашли связь между насилием в детстве и семейными проблемами во взрослой жизни

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме изучили взаимосвязь между различными формами насилия в детстве и качеством брака во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

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Жестокое обращение в детстве включает в себя физическое, эмоциональное и сексуализированное насилие, а также пренебрежительное отношение со стороны взрослых, что понимается как отказ обеспечивать ребенка едой, кровом, медицинской помощью, образованием и эмоциональной поддержкой.

Участниками исследования стали 604 женатых израильских араба в возрасте от 20 до 60 лет, в том числе 303 женщины. Из этих участников 79% были мусульманами, 10% — христианами и 11% идентифицировали себя как друзы. Средняя продолжительность их брака составляла восемь лет, и 89% имели хотя бы одного ребенка.

Участники завершили опрос, который включал социально-демографические вопросы и оценку жестокого обращения в детстве (по воспоминаниям участника), стилей романтической привязанности, психологического стресса и качества супружеских отношений.

Результаты показали, что участники, сообщавшие о более частом физическом насилии в детстве, также имели более выраженный избегающий тип привязанности и тревогу, повышенный психологический стресс и пониженное качество супружеских отношений.

Лица с выраженным избеганием привязанности склонны сохранять эмоциональную дистанцию ​​от других и избегать зависимости от близких отношений из-за страха близости и уязвимости. Высокая тревога привязанности предполагает сильный страх быть отвергнутым и брошенным, что приводит к чрезмерному беспокойству о стабильности и безопасности близких отношений.

У женщин физическое насилие в детстве приводило к психологическому стрессу и избеганию привязанностей, что, в свою очередь, снижало качество супружеских отношений, уточнили ученые.