Ученые требуют приравнять ультраобработанные продукты к сигаретам

Ультраобработанные пищевые продукты (UPF) активно вытесняют здоровое питание во всем мире, заявил профессор Карлос Монтейру из Университета Сан-Паулу. Как передает The Guardian, ученые настаивают на введении практики маркировки такой еды по принципу табачных изделий.

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"Необходимы кампании общественного здравоохранения, подобные тем, которые направлены против табака, чтобы обуздать опасность употребления UPF. Реклама UPF также должна быть запрещена или сильно ограничена, а на упаковке должны быть размещены предупреждения, аналогичные тем, которые используются на пачках сигарет", — рассказал ученый в комментарии изданию.



Он также заявил о необходимости запретить продажу ультраобработанных продуктов в медицинских и образовательных учреждениях. Еще одной мерой борьбы с вредной едой Монтейру видит внедрение акцизов таким образом, чтобы доходы шли на поддержание производства полезной продукции.

К ультраобработанным продуктам относят еду, которая в процессе изготовления прошла через сложные промышленные процессы, разрушающие естественную структуру ингредиентов и лишающие их полезных свойств. В числе таковых сладкие газированные напитки, сухие завтраки, чипсы, мороженое и шоколад, а также фастфуд.

Ранее диетолог Виктория Иванова посоветовала есть богатые витаминами и клетчаткой овощи и фрукты, чтобы улучшить работу желудка. По словам эксперта, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффекты на слизистую оболочку желудка, а гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка.