Врач опроверг миф о вредном влиянии чайных пакетиков-пирамидок на здоровье

В интервью для портала «Ридус» заслуженный врач РФ и хирург-онколог Андрей Коржиков прокомментировал опасения вице-спикера Государственной думы РФ Бориса Чернышова относительно вредного влияния пластиковых чайных пакетиков-пирамидок на здоровье.

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Специалист подчеркнул, что медицинская статистика не подтверждает утверждения о возможности развития серьезных заболеваний, включая рак, от использования таких пакетиков. Он отметил, что отсутствует рост заболеваемости, связанный с этими пакетиками, и призвал людей пить чай спокойно, если они хотят.

В то же время вице-спикер Госдумы обратился к министру здравоохранения России с предложением провести дополнительные исследования по данной теме и, при необходимости, запретить использование чайных пакетиков-пирамидок из-за возможного содержания микропластика.