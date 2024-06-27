Ученые выяснили, как клетчатка помогает организму вырабатывать полезные вещества

Ученые: Клетчатка помогает организму вырабатывать дополнительные полезные вещества
Ученые из Дании опубликовали исследование, согласно которому растительные пищевые волокна наиболее эффективно регулируют соотношение полезных и вредных веществ в организме.
Отмечается, что такие богатые клетчаткой продукты, как овощи и фрукты, не полностью перевариваются организмом. Часть из них достается бактериям, живущим в кишечнике. Они соревнуются за аминокислоту триптофан, которая при достаточном количестве может преобразоваться в полезные вещества.
Ранее сообщалось, что у более чем четверти пенсионеров нарушена работа сердечного клапана.
Ученые заявили, что прием мультивитаминных добавок не продлевает жизнь.