Ученые выяснили, как клетчатка помогает организму вырабатывать полезные вещества

Ученые из Дании опубликовали исследование, согласно которому растительные пищевые волокна наиболее эффективно регулируют соотношение полезных и вредных веществ в организме.

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Отмечается, что такие богатые клетчаткой продукты, как овощи и фрукты, не полностью перевариваются организмом. Часть из них достается бактериям, живущим в кишечнике. Они соревнуются за аминокислоту триптофан, которая при достаточном количестве может преобразоваться в полезные вещества.

Ранее сообщалось, что у более чем четверти пенсионеров нарушена работа сердечного клапана.

Ученые заявили, что прием мультивитаминных добавок не продлевает жизнь.