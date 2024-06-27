Ученые из России раскрыли секрет метаболизма у насекомых

Биологи Саратовского государственного университета (СГУ) совместно с исследователями из других учреждений выяснили, что во время спячки (диапаузы) процессы в организме насекомых не замедляются до необходимого для выживания минимума, как считалось ранее.

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Наоборот, изучив куколку орехотворки (Aulacidea hieracii), находящейся в спячке, стало ясно, что в ее организме происходит масса молекулярных преобразований, а также синтезируются новые соединения.

Исследователи отметили, что это открытие потребовало от них много сил и времени. За прошедшие пять лет у ученых накопился большой опыт наблюдения за живыми насекомыми и были разработаны подробные протоколы исследований. В практическом плане знание того, что насекомые не уходят в спячку, может подтолкнуть развитие средств борьбы с разными вредителями.

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