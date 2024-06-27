Диетолог связала психическое состояние человека с его рационом

Исследования показали, что микробиом кишечника оказывает влияние на здоровье всего организма. По словам диетолога Елены Ливанцовой, правильный рацион не только улучшает психическое здоровье, но и помогает избавиться от депрессии.

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Врач объяснила, что кишечник и мозг связаны на уровне нервной системы. В частности, ЖКТ взаимодействует с ЦНС через блуждающий нерв.

Поэтому, уверена диетолог, если плохо кишечнику, плохо нервной системе и наоборот, приводит слова врача радио Sputnik. Кроме того, микробиом в том числе играет важную роль в выработке гормонов.

В частности, кишечник задействован в выработке 90% «гормона счастья» - серотонина. При дефиците этого гормона наблюдается ухудшение настроения, депрессия. Помимо прочего, для здоровья нервной системы нужны витамины группы B, за усвоение которых также отвечает кишечник.

Поэтому Ливанцова уверена, что здоровая микробиота - важная составляющая при лечении депрессивных расстройств. К такому выводу также пришли ученые, которые нашли связь между рационом человека и его психическим состоянием.

В частности, выяснилось, что терапия при лечении депрессии оказывала лучший эффект, если была дополнена средиземноморской диетой, состоящей из мононенасыщенных жиров с минимизацией продуктов, содержащих насыщенные жиры.

У пациентов, которые регулярно употребляли овощи, фрукты и морепродукты, эффект от приема лекарств был на 45% выше.

На основе этих данных сейчас ученые заняты разработкой психобиотиков, которые доставляют в организм штаммы полезных бактерий, оказывающих антидепрессивный и противотревожный эффекты, рассказала Ливанцова.

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