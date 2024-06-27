Ученые разработали новый метод генной терапии мозга

Ученые из США разработали новый метод генной терапии мозга. Он позволяет точечно воздействовать на пораженные участки, что открывает возможности лечения психических заболеваний и наследственных болезней.

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Традиционные методы генной терапии мозга либо малоэффективны, либо слишком инвазивны. Новый подход использует модифицированные вирусы-носители, которые доставляют лечебные гены в определенные области мозга через кровоток.

Для повышения эффективности доставки ученые модифицировали оболочку вирусов-носителей, добавив особые белковые последовательности. Благодаря этому вирусы проникают только в пораженные участки мозга, стимулируемые сфокусированным ультразвуком, и минимально воздействуют на печень, которая является частой мишенью традиционных векторов и источником токсичности.

Исследователи проверили 1,3 миллиарда вариантов векторов у мышей и отобрали наиболее перспективные.

Новый метод особенно подходит для лечения заболеваний, затрагивающих определенные области мозга, например, психических расстройств. Исследования показали, что сочетание ультразвука с модифицированными векторами в 1000 раз повышает избирательность доставки к мозгу по сравнению с традиционными методами.