Растительное мясо может быть полезно для сердца

Замена обычного мяса растительным помогает снизить уровень холестерина в крови. Это показало исследование, опубликованное в Canadian Journal of Cardiology (CJC).

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Для производства растительного мяса используют множество этапов промышленной обработки, поэтому оно относится к ультраобработанным продуктам. Их потребление связано с повышенным риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако новое исследование показало, что растительное мясо может принести пользу.

Ученые проанализировали исследования, опубликованные с 1970 по 2023 год. Выяснилось, что разные виды растительного мяса сильно отличаются по содержанию питательных веществ. В целом растительные альтернативы отличались более здоровым составом для сердца по сравнению с обычным мясом.

Было показано, что растительное мясо помогает снизить уровень холестерина. Несмотря на высокое содержание соли в некоторых видах растительного мяса, оно не повышало кровяное давление.

Авторы заключили, что потребление растительного мяса может быть полезно для сердца. Однако существующие работы мало изучали долгосрочный риск инфарктов и инсультов. Поэтому нужно больше длительных исследований.