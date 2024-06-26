Новый метод позволит определить наличие антибиотиков по отпечаткам пальцев

Ученые из Университета Суррея разработали метод, позволяющий определять наличие антибиотиков в организме пациентов с туберкулезом через отпечатки пальцев. Опубликованные результаты показали, что точность такого тестирования почти не уступает анализу крови.

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Профессор Мелани Бейли, один из авторов исследования, отметила, что новый метод может значительно облегчить мониторинг лечения туберкулеза и других заболеваний, так как он менее инвазивен по сравнению с обычными тестами.

Исследование проводилось на десяти пациентах с туберкулезом в Университетском медицинском центре Гронингена. Пациентам предложили простой способ собрать отпечатки пальцев, используя специальные перчатки для индукции потоотделения.

Пробные образцы были отправлены в Центр ионных пучков Суррея и проанализированы с использованием масс-спектрометрии, что позволило точно определить наличие антибиотиков и их метаболитов в поту пациентов.