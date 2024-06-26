Ученые из Китая подтвердили пользу чеснока для здоровья

Китайские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление чеснока помогает регулировать содержание глюкозы и холестерина в организме. Такое заключение было сделано на основании анализа 22 других исследований.

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Ученые объяснили, что глюкоза и липиды являются важными компонентами, которые обеспечивают человека энергией на целый день, а повышение их уровня может вызвать множество различных болезней. У тех, кто употреблял чеснок, наблюдалось снижение уровня глюкозы крови, а также холестерина.

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